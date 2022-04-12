Фильм «Любовь и голуби» Владимира Меньшова выйдет в повторный прокат 21 апреля

Снятая в 1984 году лента Владимира Меньшова «Любовь и голуби» выйдет в повторный прокат в России 21 апреля. Об этом сообщает киностудия «Мосфильм».

Каждый показ будет сопровождаться документальным фильмом о создании картины. В ней Меньшов рассказывает историю жителя сибирского села Василия (Александр Михайлов), который впервые в жизни отправляется в отпуск на юг и влюбляется Раису (Людмила Гурченко) — а затем переезжает к ней жить. В селе остаются жена, дети и голуби, которых он разводил.

В основе сценария — пьеса Владимира Гуркина, поставленная по мотивам реальной истории семьи Василия и Надежды Кузякиных, живших в городе Черемхово неподалеку от Иркутска, где родился автор. Съемки проходили в Медвежьегорске в Карелии.

Ранее «Афиша Daily» рассказывала о повторном прокате лент «Хиросима, любовь моя» Алена Рене, картин Андрея Тарковского, обеих частей «Бумера» Петра Буслова, «Достучаться до небес» Томаса Яна.