Минфин опроверг данные CNN о дефолте России по госдолгу

Россия не объявляла дефолт по евробондам. Об этом заявило Министерство финансов в ответ на публикацию американского телеканала CNN.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что дефолт — это отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств. В случае с Россией ни о том, ни о другом варианте речи не идет.

Минфин пишет, что причина задержки Россией исполнения обязательств по внешнему долгу – это «неправомерные действия американских банков и правительства США, остановивших проведение платежей России в валюте. Согласно сообщению министерства, американские власти «заблокировали получение причитающихся выплат части иностранных инвесторов».

Также в релизе сказано, что введение такого запрета можно расценивать как неисполнение иностранными контрагентами России своих контрактных обязательств.

«Очевидно, что препятствия для осуществления платежей в погашение и обслуживание госдолга в иностранной валюте созданы искусственно. Все возможные претензии кредиторов в связи со сложившейся ситуацией должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств», — заключает Минфин.

11 апреля CNN опубликовал статью, которой заявил, что Россия объявила дефолт по внешнему долгу. Такой вывод телеканал сделал на основе данных международного рейтингового агентства S&P — на сайте агентства долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги рейтинги России по обязательствам были понижены.