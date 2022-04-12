Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов на поддержку предоставления населению госуслуг

Всемирный банк (ВБ) готовит пакет помощи на сумму 1,5 млрд долларов для Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление президента ВБ Дэвида Мэлпаса в Варшавской школе экономики.

«Мы предоставили немедленный оборотный капитал компаниям, осуществляющим поставки на Украину», — заявил Мэлпас.

Средства пойдут на поддержку предоставления основных государственных услуг во время «военной спецоперации» России на территории страны.

«Этому способствовало вчерашнее одобрение странами-донорами и странами-получателями <…> помощи в размере $1 млрд для Украины и $100 млн для Молдавии. Всемирный банк был создан в 1944 году, чтобы помочь Европе восстановиться после Второй мировой войны. Как мы это делали тогда, так мы будем готовы помочь Украине с восстановлением, когда придет время», — отметил Дэвид Мэлпас.