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Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов на поддержку предоставления населению госуслуг

Виктория Шанина
Сегодня в 15:52

Всемирный банк (ВБ) готовит пакет помощи на сумму 1,5 млрд долларов для Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление президента ВБ Дэвида Мэлпаса в Варшавской школе экономики.

«Мы предоставили немедленный оборотный капитал компаниям, осуществляющим поставки на Украину», — заявил Мэлпас.

Средства пойдут на поддержку предоставления основных государственных услуг во время «военной спецоперации» России на территории страны.

«Этому способствовало вчерашнее одобрение странами-донорами и странами-получателями <…> помощи в размере $1 млрд для Украины и $100 млн для Молдавии. Всемирный банк был создан в 1944 году, чтобы помочь Европе восстановиться после Второй мировой войны. Как мы это делали тогда, так мы будем готовы помочь Украине с восстановлением, когда придет время», — отметил Дэвид Мэлпас.

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