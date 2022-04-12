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В России в повторный прокат выйдет трилогия «Последний богатырь»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:01

В России в кинотеатрах вновь покажут трилогию «Последний богатырь». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Все три части франшизы можно будет посмотреть с 14 апреля. Дистрибьютором выступила компания «Централ Партнершип».

Первая часть «Последнего богатыря», вышедшая в 2017 году, рассказывает о простом москвиче, который попал в сказочную страну и узнал, что он сын Ильи Муромца. Фильм снят студией Disney и российской компанией Yellow, Black and White.

В главных ролях в трилогии снялись Виктор Хориняк и Мила Сивацкая. Режиссером всех фильмов выступил Дмитрий Дьяченко.

В российском прокате первая картина собрала 1,7 млрд рублей. Сиквел «Последний богатырь: Корень зла» заработал 2,1 млрд, а третья часть, «Посланник Тьмы», — более 2,2 млрд рублей.

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