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Посещаемость «Москино» падает из‑за отмены в прокате крупных западных релизов

Денис Ламехов
Сегодня в 16:09

Посещаемость московской сети «Москино» (управляет 13 кинотеатрами) падает из‑за отмены в прокате крупных западных релизов, произошедшей почти параллельно со снятием коронавирусных ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы.

«В марте 2022 года нас посетили 25 294 [человека], а в феврале — 37 856 человек», — уточнили в компании. В январе, согласно подсчетам «Москино», посещаемость превышала 55 тыс. человек.

Сеть не планирует повышать цены — в данный момент она считает этот шаг нецелесообразным.

В начале марта крупнейшие американские студии Walt Disney, Sony и Warner Bros. приостановили показы своих фильмов в России из‑за «военной операции» на территории Украины.

Так, в прокат не вышел один из самых ожидаемых релизов — «Бэтмен», чья премьера была намечена на 2 марта. На неопределенный срок был перенесен и релиз «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли.

24 марта Ассоциация владельцев кинотеатров (объединяет более 700 компаний с более 2600 экранов) обратилась к российским властям с просьбой выделить 4,2 млрд рублей в качестве поддержки отрасли.

«Получив эту сумму, можно будет как‑то прожить 2–3 месяца. <…> По расчетам внутри АВК, чтобы кинотеатры дожили до нового года, нужна помощь в 10 млрд суммарно», — заявил участник ассоциации, глава российского офиса аналитической компании Сomscore Роман Исаев.

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