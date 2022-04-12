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Delivery Club запустил сервис экспресс-доставки для любого бизнеса

Денис Ламехов
Сегодня в 15:08

Сервис Delivery Club начал работать с любыми компаниями, которым требуется экспресс-доставка. Об этом сообщает Forbes.

Теперь агрегатор будет предоставлять услуги не только ресторанам и продуктовым сетям. Генеральный директор Delivery Club Гюванч Донмез рассказал: «С нашей помощью компании смогут организовать быструю доставку практически во всех городах страны с населением свыше 100 тыс. человек».

Расценки на доставку будут фиксированными и начнутся от 139 рублей. Сервис готов доставлять заказы в радиусе 10 км от места получения. Для доставки отправлений тяжелее 15 кг могут привлечь курьеров на автомобилях.

В рамках услуги компания будет только логистическим оператором, бизнесы не будут размещать в приложении Delivery Club. Среди потенциальных клиентов как крупные онлайн-ретейлеры, так и средний и малый бизнес.

Forbes отмечает: курьеры сервиса работают более чем в 180 городах страны, среднее время прибытия курьера за заказом — 8 минут, среднее время выполнения заказа от оплаты до получения клиентом — 28 минут. Delivery Club доставляет более 2 млн заказов каждую неделю.

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