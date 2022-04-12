В Туле началась подготовка к книжному фестивалю «ЛитераТула»

С 13 по 15 мая в Туле пройдет книжный фестиваль «ЛитераТула» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Тульской области и кластера «Октава». Подготовка к проекту уже началась, рассказали «Афише Daily» представители ивента.

Тема фестиваля в 2022 году — «Зачем читать?», ключевые направления — детская литература, книжная иллюстрация и комиксы. На «ЛитераТуле» пройдут встречи с известными детскими писателями и поэтами, воркшопы по иллюстрации и визуальной литературе от известных художников, мастер-классы от главных авторов, сценаристов и издателей комиксов, презентации новых книг и издательств, выставки, спектакли, кинопоказы и большая книжная ярмарка в Тульском кремле.

Также на фестивале объявят шорт-лист литературной премии «Ясная Поляна» за 2021 год.