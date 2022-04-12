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В Туле началась подготовка к книжному фестивалю «ЛитераТула»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:27

С 13 по 15 мая в Туле пройдет книжный фестиваль «ЛитераТула» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Тульской области и кластера «Октава». Подготовка к проекту уже началась, рассказали «Афише Daily» представители ивента.

Тема фестиваля в 2022 году — «Зачем читать?», ключевые направления — детская литература, книжная иллюстрация и комиксы. На «ЛитераТуле» пройдут встречи с известными детскими писателями и поэтами, воркшопы по иллюстрации и визуальной литературе от известных художников, мастер-классы от главных авторов, сценаристов и издателей комиксов, презентации новых книг и издательств, выставки, спектакли, кинопоказы и большая книжная ярмарка в Тульском кремле.

Также на фестивале объявят шорт-лист литературной премии «Ясная Поляна» за 2021 год.

«Мы всегда мечтали, чтобы фестиваль „ЛитераТула“ жил и работал круглый год. Так, мы придумали писательскую резиденцию и литературную премию, которые способны вместе с книжным фестивалем на постоянной основе поддерживать и развивать детское чтение в стране — открывать авторов и книжных иллюстраторов, вдохновлять их на новые произведения, знакомить с читателями и издателями, помогать книгам выйти в свет. Благодаря гранту это стало возможным, и мы рады начать эту работу с поиска ответа на главный вопрос: зачем сегодня читать детям и взрослым, что чтение открывает людям и как влияет на всех нас. Давайте вместе поговорим об этом на фестивале в „Октаве“».
Ирина Рочева
Основательница фестиваля «ЛитераТула»

Этот фестиваль — начальный этап реализации проекта, получившего грант Президентского фонда культурных инициатив. Помимо фестиваля «ЛитераТула», в 2022 году в Тульской области пройдет летняя писательская резиденция и литературная премия для детских писателей, иллюстраторов и сценаристов комиксов со всей России. Проект презентуют во время фестиваля, тогда же будет открыт прием заявок на участие в резиденции.

«Мы рады быть генеральным партнером „ЛитераТулы“, пожалуй, самого масштабного фестиваля детской и подростковой книги, за атмосферой которого приезжают гости со всей России. Вместе с организаторами мы тратим много сил и ресурсов для того, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне и стало событием года для всей читающей Тулы», — заявил гендиректор кластера «Октава» Дмитрий Барсенков.

Вход на все события фестиваля свободный.

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