В Туле началась подготовка к книжному фестивалю «ЛитераТула»

С 13 по 15 мая в Туле пройдет книжный фестиваль «ЛитераТула» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Тульской области и кластера «Октава». Подготовка к проекту уже началась, рассказали «Афише Daily» представители ивента.
Тема фестиваля в 2022 году — «Зачем читать?», ключевые направления — детская литература, книжная иллюстрация и комиксы. На «ЛитераТуле» пройдут встречи с известными детскими писателями и поэтами, воркшопы по иллюстрации и визуальной литературе от известных художников, мастер-классы от главных авторов, сценаристов и издателей комиксов, презентации новых книг и издательств, выставки, спектакли, кинопоказы и большая книжная ярмарка в Тульском кремле.
Также на фестивале объявят шорт-лист литературной премии «Ясная Поляна» за 2021 год.
Этот фестиваль — начальный этап реализации проекта, получившего грант Президентского фонда культурных инициатив. Помимо фестиваля «ЛитераТула», в 2022 году в Тульской области пройдет летняя писательская резиденция и литературная премия для детских писателей, иллюстраторов и сценаристов комиксов со всей России. Проект презентуют во время фестиваля, тогда же будет открыт прием заявок на участие в резиденции.
«Мы рады быть генеральным партнером „ЛитераТулы“, пожалуй, самого масштабного фестиваля детской и подростковой книги, за атмосферой которого приезжают гости со всей России. Вместе с организаторами мы тратим много сил и ресурсов для того, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне и стало событием года для всей читающей Тулы», — заявил гендиректор кластера «Октава» Дмитрий Барсенков.
Вход на все события фестиваля свободный.