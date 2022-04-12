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Компания «Креатив медиа» вновь запустила сайт «Большой город»

Денис Ламехов
Сегодня в 14:29

Компания «Креатив медиа» вновь запустила журнал «Большой город». Сообщение появилось на официальном сайте издания.

Ресурс доступен по тому же адресу, что и его предшественник, издававшийся в 2000-х и 2010-х. Права на сайт bg.ru принадлежат ООО «Креатив медиа», отмечает издание.

В сообщении редакции указано: «„Большой город“ — издание о жизни, которая продолжается. Друг горожанина, который знает город и его героев. В его повестке — важные для жителей мегаполисов темы: новое в культуре, развлечениях и технологиях, которые меняют жизнь, реконструкция исторических зданий и события индустрии моды, локальные истории, которые вырастут в большие проекты».

Главным редактором станет Лена Бабушкина, издатель «The Village Екатеринбург» в 2017–2021 годах. Архив прежнего «Большого города» обещают открыть для читателей в конце апреля — он будет доступен по новому адресу. Соцсети «Большого города» продолжают работу и уже обновляются.

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