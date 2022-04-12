Владелец американской франшизы пиццерий Papa John’s в России готовится к тому, что головная компания может запретить нынешнее название. «Коммерсант» со ссылкой на экспертов пишет, что сеть не собирается окончательно покидать рынок, потому что это невыгодно.

В начале апреля ООО «4 Папас», управляющее Papa John’s в России, зарегистрировало несколько доменов: папинапицца.рф, суперпапа.рф, papaz.ru, nashpapa.ru, pizzapeace.ru, super-papa.ru, sliceofpizza.ru, johnspizza.ru, pizzamir.ru и superpapas.ru. В российском офисе Papa John’s изданию сказали, что новые домены нужны для «защиты от мошеннических сайтов», а от международного названия отказываться не планируют.

В начале марта сеть пиццерий заявила, что приостанавливает в России операционную и маркетинговую деятельность.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская отмечает, что это могла быть инициатива российского офиса Papa John’s.