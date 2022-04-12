В Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении компаниями, уходящими с российского рынка

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Об этом говорится на сайте партии.

Авторы документа утверждают, что инициатива коснется компаний, решивших покинуть рынок без очевидных экономических причин и чья деятельность существенно влияла на стабильность экономики. В качестве примеров приводятся поставщики критически важных производств, градообразующие компании и производители товаров первой необходимости.

Решение о внешнем управлении будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. Переход управления будет назначаться по решению суда.

Утверждается, что иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций. Так, по мнению авторов законопроекта, компании смогут не потерять свой бизнес, а работники — получить гарантии дальнейшей занятости.

По мнению «Коммерсанта», законопроект выглядит как ориентированный на очень массовое применение. При этом, отмечает издание, большинство иностранных компаний, объявивших о сокращении ассортимента или ограничении инвестиций в РФ, практически вне его регулирования.

«Коммерсант» предполагает, что «внешнее правление» может грозить в основном компаниям энергетики и инфраструктуры, крупным переработчикам агросырья, отдельным производителям компонентов для машиностроения, фармкомпаниям с производством в России, а также, возможно, крупнейшим сетевым ретейлерам с иностранным капиталом и сырьевым компаниям.

«Законопроект в гораздо большей степени, чем альтернативы, беспокоится о рисках утери иностранцами собственности в РФ и хищений активов и в целом малопригоден для „психологических атак“ на владельцев иностранных компаний и вполне эффективен как правовая рамка для передачи иностранной компании в управление (временное или постоянное, с последующей продажей) российскому партнеру», — считают в издании.