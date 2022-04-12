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Более 400 подростков задержали с февраля на антивоенных акциях в Москве

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

412 подростков было задержано в феврале и марте на антивоенных акциях в Москве. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

По ее данным, в первый день протестов, 24 февраля, в отделения ГУ МВД по Москве доставили 52 подростка: 45 жителей Москвы, шестеро — из Подмосковья, еще один — из Тверской области.

По итогам того дня было составлено 19 административных протоколов за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и 39 — за нарушение правил участия в публичном мероприятии.

С начала российской «спецоперации» на Украине в стране прошли несколько крупных антивоенных акций — 24 и 27 февраля, а также 6 марта. В самый первый день МВД отчиталось о 600 задержанных «за различные нарушения общественного порядка». 27 февраля их число увеличилось до 1700 человек.

С недавнего времени в Уголовном кодексе есть статья за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил в целях защиты интересов России и ее граждан». По ней предусмотрен штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей.

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