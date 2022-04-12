Целью «военной операции» на Украине Путин назвал «помощь людям на Донбассе»

Владимир Путин прибыл на космодром «Восточный» с Александром Лукашенко и во время общения с работниками сделал ряд заявлений:

Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма;

столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки;

сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции на Донбассе, на Украине. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений;

цели операции по защите Донбасса будут достигнуты. Цели понятные и благородные, самая главная — помощь людям на Донбассе;

мы вынуждены были начать эту операцию, поскольку киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения.