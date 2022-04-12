Пентагон: США и Индия запустят «оборонный обмен» между военными ведомствами в космической сфере

Власти США и Индии приняли решение об «оборонном обмене» в космической сфере между военными ведомствами. Его запустят к концу 2022 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы американского Министерства обороны Ллойда Остина.

«Мы привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и индийским оборонным космическим агентством», — сказал Остин на пресс-конференции.

По его словам, растет также сотрудничество стран в киберсфере. О какой именно кооперации идет речь, не уточняется.

Вместе с тем Ллойд Остин заявил, что США ведут активные переговоры о модернизации индийских вооружений.

«Мы ведем активные переговоры с Индией о том, как наилучшим образом удовлетворить их потребности в модернизации. Глядя в будущее, мы хотим убедиться, что мы сохраняем способность работать вместе, и поэтому мы с нетерпением ждем продолжения этих обсуждений, включающих ряд вариантов, которые сделают наши системы более доступными», — отметил министр.