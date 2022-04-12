Корреспондентка Первого канала получила ранения при обстреле в Мариуполе

В зоне боевых действий работали сразу несколько съемочных групп телеканала. Команда Куксенковой готовилась в репортажу, когда «оказалась под огнем неприятеля». Ее коллеги — оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов — не пострадали.

Корреспондентка Первого канала Ирина Куксенкова получила ранения, попав в Мариуполе под обстрел украинских войск. Об этом сообщает РИА «Новости».

Репортаж Куксенкова переделала в больнице и показала в утреннем эфире новостей. В нем говорится, что журналистов обстреляли из гранатомета «украинские националисты». Корреспондентке в ноги попали несколько осколков, ей оказали первую помощь на месте.

Ведущая Первого канала Алена Лапшина сказала, что «ранения были бы куда серьезнее, если бы Иру не закрыли собой сопровождавшие ее военные, которые фактически приняли основной удар на себя». Они тоже в госпитале.

23 марта в Киеве под обстрелами погибла журналистка The Insider* Оксана Баулина при выполнении редакционного задания. Она успела сделать несколько репортажей из столицы Украины и Львова.

* The Insider признан СМИ-иноагентом.