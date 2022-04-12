Япония введет запрет на импорт алкоголя, машинного оборудования и ряда видов древесины из России

Власти Японии запретят импорт некоторых видов древесины, ряда машинного оборудования и алкоголя из России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное информагентство Kyodo.

С соответствующим заявлением выступил глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. Решение вступает в силу 19 апреля.

«Мы продолжим сотрудничество с международным сообществом, включая страны „Большой семерки“, и намерены предпринимать надлежащие меры», — заявил Хагиуда.

3 апреля балтийские страны заявили, что полностью отказались от импорта российского газа. Великобритания и Польша планируют отказаться от углеводородов из России до конца года. Позже Европарламент призвал немедленно запретить импорт нефти, газа, угля и ядерного топлива из России.

Ранее сегодня, 12 апреля, стало известно, что Япония ввела дополнительные санкции против России на фоне «военной спецоперации» страны на Украине. Под ограничения попали 398 россиян и 28 организаций, включая главкома Военно-морским флотом Николая Евменова, главкома Сухопутными войсками Олега Салюкова, а также Альфа-банк и «Сбер».