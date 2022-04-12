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Netflix добавил двойной лайк. С помощью него рекомендации станут точнее

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:57

На Netflix появился двойной лайк, с помощью которого пользователи могут сообщить платформе, что фильм или сериал их очень заинтересовал. Новая кнопка выглядит как два больших пальца вверх, сообщается в блоге стриминга.

Данные о том, нажал ли зритель на двойной лайк, будут использоваться для дальнейшего подбора и персонализации рекомендуемого контента. Кнопка будет находиться рядом с лайком и дизлайком.

© amout.netflix.com

«Со временем мы узнали, что эти чувства (которые испытывает пользователь, когда нажимает лайк или дизлайк. — Прим. ред.) могут выходить за рамки простых симпатий или неприязни. Дополнительный способ сообщить нам, что вы действительно чем‑то увлечены, позволяет сделать профиль с рекомендациями, которые лучше отражают то, что вам нравится», — говорится в блоге Netflix.

Директор по инновациям и персонализации продуктов Netflix Кристин Дойг-Карде добавил, что один лайк не менее значим, чем два, — «это просто еще один вклад, который будет принят во внимание при настройке рекомендаций».

Новая кнопка уже появилась в веб-версии Netflix, а также на ТВ, Android и iOS.

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