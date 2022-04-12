Nokia полностью уходит с российского рынка

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia полностью прекращает работу на российском рынке. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Согласно заявлению Nokia, с первых дней «военной спецоперации» России на Украине стало ясно, что оставаться в стране невозможно. За последние недели компания приостановила поставки, прекратила новые инвестиции и проекты, а также начала выводить из России научно-исследовательскую деятельность.

«Теперь мы можем объявить, что уходим с российского рынка. В ходе этого процесса нашим приоритетом по-прежнему является безопасность и благополучие наших сотрудников», — говорится в релизе.

В Nokia пояснили, что западные страны из гуманитарных соображений стараются предостерегать россиян от сбоя телекоммуникационной сетевой инфраструктуры в России — по их словам, важно обеспечить россиян постоянным потоком информации и доступом к интернету.

«Когда мы выйдем [с российского рынка], мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для поддержания сетей извне и подавать заявки на соответствующие лицензии, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями», — пишет Nokia.

В 2021 году на Россию пришлось меньше 2% от чистых продаж Nokia. Учитывая высокий спрос в других регионах компания сомневается, что прекращение работы в стране сильно повлияет на финансовые планы 2022 года.