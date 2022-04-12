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Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 19 апреля

Виктория Шанина
Сегодня в 9:16

Временное ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России вновь продлили – до 3.45 (по московскому времени) 19 апреля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Речь идет о полетах в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты и задействовать для этого аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в штатном режиме.

Впервые Росавиация запретила полеты в ряд южных городов 24 февраля, в день начала «военной спецоперации» России на территории Украины. Тогда ограничение было установлено до 2 марта, затем оно продлевалось восемь раз. В последний раз крайним сроком действия меры было установлено 13 апреля.

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