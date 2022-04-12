В Госдуме появилось предложение запретить YouTube на 10 лет

Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк предложил запретить YouTube как минимум на десять лет на законодательном уровне. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Я намерен предложить руководству Государственной думы рассмотреть вопрос законодательно запретить работу YouTube на территории нашей страны минимум на десять лет. Даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы», — заявил Черняк.

Активное обсуждение блокировки YouTube началось после блокировки канала «Дума ТВ». По словам Алексея Черняка, такие действия администрации видеохостинга можно расценивать как цензуру и провокационное нарушение прав и свобод, а также монополию на продвижение информации.

«Заокеанским владельцам YouTube не нужна правда. Сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России, что повлечет многомиллионный урон, причем исчисляемый не в рублях», — сказал депутат.

Он отметил, что команда «Думы ТВ» продолжит работу на отечественных площадках. YouTube, в свою очередь, может попасть под «максимально жесткие меры реагирования», пишет РИА «Новости».

YouTube заблокировал канал «Дума ТВ» 9 апреля. Причиной хостинг назвал «нарушение условий пользования». На аккаунт было подписано более 145 тыс. человек, а видео суммарно набрали более 100 млн просмотров.

Сенатор Андрей Клишас заявил, что блокировка канала представляет собой «западную версию свободы слова». Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что YouTube «подписал себе приговор»