Япония ввела дополнительные санкции против 398 россиян и 28 организаций, включая Альфа-банк и «Сбер»

Правительство Японии утвердило дополнительные санкции против России из‑за «военной спецоперации». Под них попали 398 граждан россиян и 28 компаний, сообщает радио Sputnik со ссылкой на заявление МИД страны.

Под действие ограничений попали, в том числе, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, его первый заместитель Владимир Касатонов, главком Сухопутными войсками Олег Салюков, депутаты Госдумы Валерий Рашкин, Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая и другие.

По информации РИА «Новости», в санкционный список также попали Мария Воронцова и Катерина Тихонова. В пресс-релизе японского МИД они отмечены как «дочери Владимира Путина».

Также Япония заморозит активы «Сбера» и Альфа-банка, а также запретит с ними любые транзакции. Вместе с тем запрещаются новые прямые инвестиции в Россию без получения особого разрешения властей.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции.

К 11 апреля количество санкций против России достигло 8541. Большую часть из них ввели США (1789), Евросоюз (1188), Канада (1183), Великобритания (1126) и Швейцария (1124).