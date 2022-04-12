В сети появился финальный трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

В видео Грин-де-Вальд встречается со старым другом и ныне самым серьезным своим противником. Дамблдор, судя по отрывку, пытается отговорить волшебника от его чудовищных замыслов, но терпит неудачу. «То, что ты делаешь, — безумие», — в ужасе произносит Дамблдор.

Ролик раскрывает мрачную атмосферу новой картины, рассказывающей о большой опасности, нависшей над магическим миром, в лице темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. Некогда друг профессора Альбуса Дамблдора, он намеревается «сжечь мир дотла».

В сети появился новый, финальный трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Он был опубликован на ютьюб-канале Warner Bros. Pictures.

Чтобы противостоять Грин-де-Вальду, Дамблдор отправляется в королевство Бутан — там, согласно трейлеру, находится ресурс «одной из важнейших магических сил». Помогают профессору в его непростой задаче полюбившиеся герои из первых двух частей кинофраншизы.

Магл Якоб Ковальски получит в ленте свою первую волшебную палочку, а Ньюту Саламандеру, судя по ролику, вновь (и не раз) придет на выручку один из его фантастических подопечных. Дамблдору же предстоит пройти сразу через несколько битв — и не только с Грин-де-Вальдом, но и с собственным братом.

Роль последнего в картине исполнил Эзра Миллер, недавно попавший в немилость студии Warner Bros. из‑за хулиганства. Также в фильме снялись Джуд Лоу, Мадс Миккельсен, Эдди Редмейн и другие.

Премьера «Фантастических зверей: Тайн Дамблдора» намечена на 7 апреля, в Северной Америке лента выйдет на неделю позже. Режиссером фильма выступил Дэвид Йейтс, сценарий разработал Стив Кловс вместе с Джоан Роулинг.