В Туле начали выпускать игрушечное оружие из дерева по советским образцам. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на руководителя проекта Александра Никонорова.

Он рассказал, что в производство уже запущены 14 моделей игрушек. По словам Никонорова, конкурентов у его бизнеса нет. Раньше мужчина выпускал сувенирную продукцию, а затем решил воссоздать советские образцы оружия.

«Вспомнили, какие в Советском Союзе в нуас были игрушки, которые стреляли резинками. Так постепенно и пришли к этой идее, кое‑что подсмотрели на китайских форумах», — признался Никоноров.

Он отметил, что преимуществом новых игрушек является его надежность. «Мы делаем из березовой фанеры, а это очень прочный материал, его просто невозможно сломать», — пояснил мужчина.

«У Lego есть оружие, даже какие‑то модели резинкострелов, но это такие одноразовые вещи: собрал и на полочку поставил. Наши игрушки можно об стенку стукнуть, об пол, они очень прочные, ничего не отламывается», — сказал Никоноров.