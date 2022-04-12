Автогонщик из России показал нацистское приветствие. Международная федерация начала расследование

Международная автомобильная федерация начала расследование после того, как 15-летний российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистское приветствие на этапе Чемпионата Европы по картингу. Об этом сообщил FIA.

Федерация назвала поведение Северюхина «неприемлемым» и пообещала в ближайшее время сообщить о своих шагах, связанных с инцидентом. Действия подростка осудила и шведская команда Ward Racing, за которую он выступает.

Ward Racing намерена разорвать контракт со спортсменом. Он, по мнению команды, продемонстрировал «неспортивное поведение, недопустимое нарушение этического и морального спортивного кодекса».

«Действия Артема Северюхина во время церемонии награждения 10 апреля 2022 года были исключительно индивидуальными и никоим образом не отражают взгляды и ценности Ward Racing», — заявила команда.

Сам гонщик же публично извинился за свой жест. Он заверил в видео, появившемся на сайте Российской автомобильной федерации, что в его действиях «не было никакой поддержки нацизма или фашизма, не было желания оскорбить зрителей, пилотов, болельщиков, команду».

«Я никогда не поддерживал нацизм. Считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества. Я выступал под итальянской лицензией и выиграл гонку под итальянским флагом. И ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное, я не могу объяснить. Знаю, что виноват, знаю, что глуп, и готов понести наказание», — сказал Северюхин.

В РАФ подчеркнули, что считают «неприемлемым любое, даже случайное проявление фашизма и нацизма в российском автоспоорте и у российских спортсменов». «Наши дальнейшие комментарии о том, как будет расценено произошедшее и какие меры будут применены к спортсмену, последуют позже», — заявили в пресс-службе РАФ.