перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Туле начали выпускать игрушечное оружие из дерева по советским образцам 1:04
Автогонщик из России показал нацистское приветствие. Международная федерация начала расследование 0:12
Почта Финляндии прекратила отправку писем и посылок в Россию Вчера в 23:32
В Москве задержали политика Владимира Кара-Мурзу. Его обвиняют в неповиновении полиции Вчера в 22:55
duma.gov.ru
Вячеслав Володин предложил лишать гражданства россиян, которые получают «печеньки Госдепа» Вчера в 22:10
Кейт Уинслет сыграет вместе с дочерью в сериале «Я существую» Вчера в 22:09
Издание о криптовалютах Forklog заблокировали в России Вчера в 21:12
Генсек ОПЕК: заменить экспорт российской нефти в Евросоюз практически невозможно Вчера в 21:03
Huawei удалила из своего магазина AppGallery приложения российских банков, попавших под санкции Вчера в 21:00
Опасность теракта в приграничных районах, возвращение картин Эрмитажа и другие новости дня
Вчера в 20:48 дайджест
Bloomberg приостановил публикацию новостей на русском языке Вчера в 20:29
rafaelpublio/Pixabay
Беларусь обвинила польских военных в обстреле погранпункта из рогаток Вчера в 19:51
В ряде российских регионов, граничащих с Украиной, повышен уровень террористической опасности Вчера в 19:37
Владимир Путин уволил замглавы МЧС по цифровой трансформации Вчера в 19:06
В Kion выйдет дебютный фильм актрисы Марии Шалаевой. Он полностью снят на смартфон Вчера в 19:02
Сервис «Яндекс.Такси» объявил о повышении тарифов на поездки и доставку в регионах Вчера в 18:52
Tyler Casey/Unsplash
Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт только для брендов, прекративших работу в России Вчера в 18:24
В Раде предложили ввести уголовное наказание для военнообязанных, не вернувшихся в страну Вчера в 18:11
На петербургскую исполнительницу завели уголовное дело о фейках про российскую армию Вчера в 18:10
Google устранил ошибку в переводчике, из‑за которой РКН потребовал прекратить угрозы в адрес россиян Вчера в 18:03
Отключить рекламу

Автогонщик из России показал нацистское приветствие. Международная федерация начала расследование

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:12

Международная автомобильная федерация начала расследование после того, как 15-летний российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистское приветствие на этапе Чемпионата Европы по картингу. Об этом сообщил FIA.

Федерация назвала поведение Северюхина «неприемлемым» и пообещала в ближайшее время сообщить о своих шагах, связанных с инцидентом. Действия подростка осудила и шведская команда Ward Racing, за которую он выступает.

Ward Racing намерена разорвать контракт со спортсменом. Он, по мнению команды, продемонстрировал «неспортивное поведение, недопустимое нарушение этического и морального спортивного кодекса».

«Действия Артема Северюхина во время церемонии награждения 10 апреля 2022 года были исключительно индивидуальными и никоим образом не отражают взгляды и ценности Ward Racing», — заявила команда.

Сам гонщик же публично извинился за свой жест. Он заверил в видео, появившемся на сайте Российской автомобильной федерации, что в его действиях «не было никакой поддержки нацизма или фашизма, не было желания оскорбить зрителей, пилотов, болельщиков, команду».

«Я никогда не поддерживал нацизм. Считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества. Я выступал под итальянской лицензией и выиграл гонку под итальянским флагом. И ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное, я не могу объяснить. Знаю, что виноват, знаю, что глуп, и готов понести наказание», — сказал Северюхин.

В РАФ подчеркнули, что считают «неприемлемым любое, даже случайное проявление фашизма и нацизма в российском автоспоорте и у российских спортсменов». «Наши дальнейшие комментарии о том, как будет расценено произошедшее и какие меры будут применены к спортсмену, последуют позже», — заявили в пресс-службе РАФ.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить