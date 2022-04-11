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Почта Финляндии прекратила отправку писем и посылок в Россию

Юлия Онодэра
Вчера в 23:32

Государственный почтовый оператор Финляндии Posti прекратил с 11 апреля отправку писем и посылок в Россию. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Также Posti прерывает почтовое сообщение с Беларусью на неопределенный срок. Такое решение в компании объяснили «исключительными обстоятельствами в соответствии с соглашениями с Всемирным почтовым союзом».

Все письма и посылки, которые не смогут быть доставлены в Россию, Беларусь или Финляндию, будут возвращены отправителям. Ранее Posti уже приостановила услуги межденародной экспресс-доставки в Россию и Беларусь.

По информации финской газеты Supmenmaa, отправки в Россию и Беларусь составлять небольшую часть операций почтового сервиса — несколько десятков тысяч посылок.

В «СДЭК» отметили, что решение финского оператора не означает полного прекращения почтового сообщения между Россией и Финляндией. «СДЭК» продолжит доставлять посылки в прежнем режиме.

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