Кейт Уинслет сыграет вместе с дочерью в сериале «Я существую»

Обладательница «Оскара» Кейт Уинслет сыграет в еще одном телесериале. Им станет антология Доминика Сэваджа «Я существую» («I am»), она выходит на британском канале Channel 4. Об этом сообщил Collider.

В новом проекте Уинслет снимется вместе с дочерью — 21-летней Мией Триплтон. Актрисы сыграют главные роли в серии под названием «Я — Рут». Эпизод станет частью третьего сезона шоу.

В предыдущих двух сезонах Сэвадж рассказал шесть историй различных женщин. Он приглашал на главные роли в проекте таких актрис как Джемма Чан («Вечные»), Саманта Мортон («В Америке») и Летишия Райт («Смерть на Ниле»).

Сэвадж назвал Уинслет «легендой» с «невероятным и величественным актерским талантом». По словам издания, режиссер очевидно взволнован участием актрисы в сериале. Съемки «Я — Рут» начнутся в конце апреля, дата релиза пока неизвестна.

«Я всегда восхищалась работой Доминика и, в частности, его стремлением рассказывать реальные истории. Британское телевидение находится на небывало высоком уровне, и я чувствую себя взволнованной и польщенной быть частью этого сообщества, особенно прямо сейчас», — прокомментировала Уинслет.