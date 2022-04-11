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Издание о криптовалютах Forklog заблокировали в России

Семён Гудошников
Сегодня в 21:12

Роскомнадзор ограничил доступ к журналу о криптовалютах и блокчейне Forklog. Об этом говорится на сайте издания.

В Forklog уточнили, что блокировка произошла без предварительного уведомления. Основанием стало решение Генпрокуратуры РФ от 5 апреля по статье о «распространении недостоверной общественно значимой информации».

Издание заблокировали вскоре после публикации обращения к читателям, в котором редакция осудила военные действия России на Украине.

С начала российской «военной операции» на Украине Роскомнадзор ограничил доступ к более чем 750 сайтам и ссылкам. В частности, в реестр запрещенных попали сайты «Медузы»*, «Дождя»*, «Эха Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, Colta, «Важных историй»*, «Настоящего времени»*, «Голоса Америки»*, ТВ-2, «Тайги.инфо», «Кавказского узла»*, The New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Бумаги» и TJ.

* Эти СМИ признаны Минюстом иностранными агентами.

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