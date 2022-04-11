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Bloomberg приостановил публикацию новостей на русском языке

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:29

Агентство Bloomberg приостановило публикацию новостей на русском языке на неопределенный срок. Об этом cообщил «Интерфакс».

В конце марта агентство уже заявило о приостановке деятельности в России и Беларуси из‑за «военной спецоперации» на территории Украины.

Bloomberg прервало все операции в двух странах, однако сайт Bloomberg.com продолжил работать. Журналисты агентства перестали работать на территории России еще с 4 марта из‑за закона, «который криминализирует независимую журналистику в стране».

Тогда отмечалось, что приостановка работы будет временной. Появятся ли в ближайшем будущем на ресурсах Bloomberg вновь новости на русском языке и когда это может случиться, неизвестно.

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