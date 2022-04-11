Huawei удалила из своего магазина AppGallery приложения российских банков, попавших под санкции

Китайская компания Huawei удалила из своего магазина AppGallery приложения банков ВТБ и «Открытие», а также Промсвязьбанка. На это обратили внимание газета «Коммерсант» и издание с обзорами на приложения и гаджеты Rozetked.

Приложение ВТБ «Мультибонус» все еще доступно в AppGallery. В конце февраля все три банка попали под блокирующие санкции Соединенных Штатов. Активы банков в США были заблокированы, наложен запрет на расчеты в долларах и любые расчеты с американскими контрагентами.

Против ВТБ и «Открытия» введены блокирующие санкции Евросоюза. С ограничениями ЕС столкнулся и Промсвязьбанк. Все три банка отключены от SWIFT.

25 марта мобильные приложения подсанкционных банков исчезли из App Store и Google Play. Ранее установленные приложения остались доступны клиентам, сообщали в кредитных организациях.