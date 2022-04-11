Беларусь обвинила польских военных в обстреле погранпункта из рогаток

Пограничный комитет Беларуси обвинил польских военнослужащих в обстреле пункта пропуска Песчатка из рогаток. Об этом комитет заявил в своем телеграм-канале.
По словам пограничников, поляки ночью «пытались ослепить» их стробоскопами и повредили стены автодорожного пункта пропуска. «Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения», — отметили они.
Белорусская сторона опубликовала видео, на котором видно, как польские силовики обстреливают погранпункт из рогаток. После обстрела белорусские пограничники обнаружили у Песчатки металлические шарики.
«Ранее подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб. О пограничном инциденте проинформирована польская сторона», — добавили в сообщении.