Беларусь обвинила польских военных в обстреле погранпункта из рогаток

Пограничный комитет Беларуси обвинил польских военнослужащих в обстреле пункта пропуска Песчатка из рогаток. Об этом комитет заявил в своем телеграм-канале.

По словам пограничников, поляки ночью «пытались ослепить» их стробоскопами и повредили стены автодорожного пункта пропуска. «Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения», — отметили они.