Владимир Путин уволил замглавы МЧС по цифровой трансформации

Владимир Путин освободил от должности замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктора Ничипорчука. Об этом стало известно из документа на сайте правовой информации.

Ничипорчук занимал эту должность с июня 2020 года. До этого он работал в МЧС, был замруководителя Информационно-аналитического центра МЧС. На посту замглавы ведомства он занимался цифровой трансформацией.

В его профессиональные задачи входило развитие цифровых технологий, цифровизация министерства, автоматизация и перевод подразделений МЧС на новые технологии. Он был первым, кто занимал должность замглавы МЧС по цифровой трансформации.

В МЧС рассказывали, что цифровизация является одной из «основных задач МЧС помимо оперативного реагирования». Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что России необходим «цифровой спецназ» для трансформации государственной власти.