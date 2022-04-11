Сервис «Яндекс.Такси» объявил о повышении тарифов на поездки и доставку в регионах

Сервисы «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Доставка» вместе с таксопарками и логистическими компаниями начали повышать тарифы в большинстве российских регионов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

«В такси изменения произойдут в течение апреля, о чем таксопарки и „Яндекс.Такси“ напрямую оповестят водителей в самое ближайшее время», — отметили в сервисе. Там также сообщили, что повышение тарифов призвано улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание и содержание автомобилей.

«Обновление тарифов происходит плавно — так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился», — рассказали в пресс-службе агрегатора. В ряде регионов будет увеличена стоимость подачи такси, в других городах — стоимость километра и минуты. Изменятся все тарифы с учетом особенностей каждого отдельного города.

Собеседник Forbes, один из руководителей группы компаний «Ё-такси» Ростислав Пыльцов сообщил изданию, что таксопарки столкнулись с ростом цен на автомобили, комплектующие, расходные материалы и страховки ОСАГО — с начала 2022 года ее стоимость для такси увеличилась на треть.

Пыльцов также заявил: «С другой стороны, водители подолгу простаивают без заказов — заработок падает. В таких условиях тарифы на такси не могут быть прежними».

Повышать тарифы на поездки внутри Москвы агрегатор такси в данный момент не намерен. В пресс-службе сообщили, что стремительный рост тарифов может привести к падению спроса на поездки — это, соответственно, уменьшит и заработок водителей. В «Яндекс.Такси» заявили, что тарифы в Москве были увеличены недавно — в январе минута поездки выросла на 1–2 рубля.