В Раде предложили ввести уголовное наказание для военнообязанных, не вернувшихся в страну

В Верховную раду Украины внесли законопроект, согласно которому военнообязанные должны возвращаться в страну при введении военного положения в течение 15 дней — или понести уголовное наказание. Об этом сообщает РБК.

За невозвращение на территорию страны без уважительных причин предполагаются тюремные сроки от пяти до десяти лет. Закон обязует граждан возвращаться в страну при военном положении, введенном даже в отдельной части Украины.

Требование о возвращении на Украину распространяется на подлежащих призыву на военную службу, а также руководителей органов власти, народных депутатов, прокуроров, работников правоохранительных органов, судей.

Они могут не выполнять это требование по уважительным причинам, которыми считаются запрет на выезд из страны пребывания, командировка, лечение в стационаре, катастрофа, стихийное бедствие и «другие обстоятельства, препятствующие выезду».

Законопроект предложила группа депутатов Рады во главе с представителем партии «Слуга народа» Федором Вениславским. Ранее он предлагал также ввести ответственность за пересечение границы для подлежащих мобилизации вплоть до 10 лет лишения свободы.