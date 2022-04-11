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В Московском доме музыки можно будет послушать пасхальный орган

Семён Гудошников
Сегодня в 17:21

18 апреля в Московском международном доме музыки итальянский органист Паоло Баччанелла и музыковед Елена Книжникова-Семенова представят новую программу «Орган и симфонический оркестр». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». В выступлении будет сделан акцент на французской музыке. Точную программу и тему встречи организаторы держат в секрете.

Перед выступлением оркестра Книжникова-Семенова поразмышляет о жанре концерта в музыкальной культуре Франции.

Начало мероприятия в 19.00. Билеты можно купить на «Афише».

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