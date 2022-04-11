Венгрия выразила готовность платить за российский газ в рублях

Венгрия заявила о готовности платить за российский газ в рублях. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД Петер Сийярто отметил, что это не будет являться нарушением санкций ЕС.

31 марта Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». С 1 апреля для того, чтобы приобрести российский природный газ, иностранные покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках.

О готовности платить за газ в рублях заявили в Беларуси. А все страны Балтии, в свою очередь, объявили о прекращении импорта природного газа из России.