Лавров: «спецоперация» на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что «военная операция» России на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире. Об этом пишет РИА «Новости».

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене. Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю», — сказал министр.

Политику Запада по отношению к Москве Лавров назвал «озлобленной и остервенелой». По его словам, Россия никогда не будет подчиняться давлению.

Глава МИД также назвал из ряда вон выходящим заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что вооруженный конфликт на Украине будет выигран на поле боя. Лавров считает, что эта позиция говорит о том, что ЕС рассматривает Киев как плацдарм для подавления России.

Ранее Лавров сказал, что Киев представил новый проект соглашения с Россией, предполагающий отход от важнейших договоренностей, достигнутых в Стамбуле. В частности, в нем не прописано четко, что будущие гарантии безопасности не распространяются на Крым и что военные учения с участием иностранцев Украина должна будет проводить с согласия всех стран — гарантов безопасности, включая РФ. Тем не менее, по словам министра, Россия продолжит переговорный процесс, продвигая свой проект соглашения.