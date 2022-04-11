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Дания и Швеция возобновили выдачу всех типов виз россиянам

Виктория Шанина
Сегодня в 13:23

Дания и Швеция возобновили оформление и выдачу гражданам России всех типов виз, включая туристические. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«На данный момент более не действуют никакие ограничения на въезд в Данию, связанные с коронавирусом. ПЦР-тесты не нужны ни при въезде в Данию, ни после въезда. Также больше нет требований по самоизоляции после въезда», — сообщило посольство Дании.

Подать заявление на визу в страну можно в визовых центрах оператора VFS Global в 16 городах России, включая Москву и Петербург, а также в Алматы и Минске.

Для поездок в Швецию также сняты все ограничения: карантины, справки о вакцинах и ПЦР-тесты. Визовые центры VFS Global возобновили прием документов на визы в Москве и еще 18 городах. Для подачи заявления в посольстве необходимы особые обстоятельства.

В шведском посольстве отметили, что рассмотрение заявлений может быть дольше, чем обычно, поскольку «многие люди хотят путешествовать». Количество записей, доступных для подачи заявления на получение визы в России, будет ограниченным.

Прямых рейсов из России до Швеции или Дании сейчас нет — многие страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Обновляемую информацию о прямых рейсах можно найти на сайте АТОР.

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