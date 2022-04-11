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РКН потребовал от Speedtest раскрыть локализацию данных россиян. Сервису грозит блокировка

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:35

Роскомнадзор потребовал от американской Ookla LLC, которая владеет сервисом измерения скорости интернета Speedtest, предоставить информацию о локализации баз данных россиян. Об этом пишут «Известия».

Согласно закону «О персональных данных», компании должны хранить базы данных россиян на территории страны. Если они не смогут подтвердить факт локализации, им грозит штраф в размере 6 млн рублей и блокировка.

Эксперты заявили, что сведения, которые собирает Speedtest, утекают на сервера Германии, что противоречит российскому закону. Приложение обрабатывает данные, которые были получены с мобильных телефонов, о местоположении пользователей, IP-адресах и скорости подключения к интернету.

По данным сервиса Similarweb, аудитория Speedtest по всему миру составляет 105,2 млн человек каждый месяц. Больше всего пользователей в США (12,5% заходов), на втором месте — Индия (9,7%), на третьем — Россия (6,8%).

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