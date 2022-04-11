В России выявили менее 12 тыс. случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 11 855 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1201 меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Свердловской области — 652. Следом по этому показателю идут Петербург, Москва, Башкортостан, а также Челябинская, Воронежская и Ростовская области.