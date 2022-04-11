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В России выявили менее 12 тыс. случаев коронавируса

Виктория Шанина
Сегодня в 12:37

За последние сутки в России выявили 11 855 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1201 меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Свердловской области — 652. Следом по этому показателю идут Петербург, Москва, Башкортостан, а также Челябинская, Воронежская и Ростовская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 007 915. За сутки умерли 248 человек, за весь период — 371 964. Выздоровели 26 755 пациентов, за все время — 17 239 857. Число госпитализаций за сутки составило 1390.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 499,2 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,1 млн), Франция (27 млн), Германия (22,7 млн) и Великобритания (21,5 млн).

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