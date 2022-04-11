Импортер алкоголя Ladoga вновь снижает цены в России

Крупный дистрибьютор и импортер алкоголя Ladoga повторно снижает цены на продукцию в России. Об этом пишет РИА «Новости».

На этот раз стоимость импортного алкоголя снизится на 10%.

В компании также отметили, что улучшение экономики даже в краткосрочном периоде позволит пересматривать цены в дальнейшем.

«Мы рассчитываем, что все звенья товаропроводящей цепочки — наши партнеры в рознице и опте — также снизят наценки на продукцию, импортируемую компанией Ladoga, для формирования привлекательных для конечных покупателей цен. Это очень важно и актуально в нынешних условиях, так как потребитель начал тщательнее планировать свои траты», — заявил президент компании Вениамин Грабар.

31 марта три крупных дистрибьютора алкоголя объявили о снижении цен из‑за укрепления рубля. Simple Group и Luding Group снизили стоимость продукции на 10–15%, а Ladoga — на 17–19%.