перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Еврокомиссия внесла в черный список 21 российскую авиакомпанию. Им запрещено летать в страны ЕС 15:34
РКН внес 10 страниц «Викимедии» в реестр запрещенной информации 15:09
В двух районах Воронежской области повышен уровень террористической опасности 14:51
Задержанные в Финляндии картины из Третьяковской галереи сегодня вернутся в музей 14:34
Минпросвещения решило не возвращать букву «ё» в правила русской орфографии 14:28
Лавров: «спецоперация» на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире 14:21
РКН потребовал от Speedtest раскрыть локализацию данных россиян. Сервису грозит блокировка 13:35
«Национальный бестселлер»/YouTube
Литературную премию «Нацбест» не будут вручать в 2022 году 13:32
Дания и Швеция возобновили выдачу всех типов виз россиянам 13:23
Швыдкой: коллекция братьев Морозовых может вернуться в Россию к майским праздникам 13:00
В России выявили менее 12 тыс. случаев коронавируса 12:37
Импортер алкоголя Ladoga вновь снижает цены в России 12:25
В Москве проведут эксперимент — водителям разрешат покидать место ДТП 12:17
Основатель ivi покинет должность гендиректора компании 11:40
Российские экологи попросили признать Greenpeace и WWF иноагентами 10:12
Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter 10:11
Фингруппа Societe Generale уходит с российского рынка 9:45
Amaury Laporte/Wikimedia Commons
Во второй тур президентских выборов во Франции проходят Макрон и Ле Пен 9:16
The Times: Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО 9:01
В Подмосковье произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке. Два человека погибли 8:48
Отключить рекламу

Импортер алкоголя Ladoga вновь снижает цены в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:25

Крупный дистрибьютор и импортер алкоголя Ladoga повторно снижает цены на продукцию в России. Об этом пишет РИА «Новости».

На этот раз стоимость импортного алкоголя снизится на 10%.

В компании также отметили, что улучшение экономики даже в краткосрочном периоде позволит пересматривать цены в дальнейшем.

«Мы рассчитываем, что все звенья товаропроводящей цепочки — наши партнеры в рознице и опте — также снизят наценки на продукцию, импортируемую компанией Ladoga, для формирования привлекательных для конечных покупателей цен. Это очень важно и актуально в нынешних условиях, так как потребитель начал тщательнее планировать свои траты», — заявил президент компании Вениамин Грабар.

31 марта три крупных дистрибьютора алкоголя объявили о снижении цен из‑за укрепления рубля. Simple Group и Luding Group снизили стоимость продукции на 10–15%, а Ladoga — на 17–19%.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Вениамин Грабар
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить