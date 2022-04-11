Основатель ivi покинет должность гендиректора компании

Основатель ivi Олег Туманов покинет пост генерального директора видеосервиса. Об этом пишут «Ведомости».

15 апреля его место займет директор ivi по стратегии, аналитике и корпоративному развитию Николай Васильков. Сам Туманов останется в компании на должности председателя совета директоров видеосервиса. Он будет отвечать за стратегию развития ivi.

С инициативой о смене гендиректора выступил сам Туманов. «В должности генерального директора на протяжении многих лет я объединял эти функции, и сейчас для меня пришло время помогать компании на новом для меня уровне председателя совета директоров», — заявил он.

Туманов руководил компанией с 2012 года. В 2021 году выручка видеосервиса увеличилась на 35% до 11,9 млрд рублей. Также в прошлом году доля ivi на рынке видеосервисов составила 26%.