Фингруппа Societe Generale уходит с российского рынка

Французская группа Societe Generale первой из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщает «Интерфакс».

Конгломерат продаст свою долю в Росбанке, а также страховой бизнес российской компании «Интеррос» Владимира Потанина.

«С помощью этого соглашения, заключенного после нескольких недель интенсивной работы, группа эффективно и упорядоченно покинет Россию, обеспечив непрерывность работы своих сотрудников и клиентов», — сказано в заявлении SocGen.

В компании заявили, что Росбанк продолжит работать и развиваться в России после продажи. Он также сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale.

«Росбанк продолжает работать в штатном режиме. Банк имеет сбалансированный кредитный портфель и диверсифицированную базу ликвидности, созданы мощные механизмы для поддержания непрерывности операционной деятельности и управления кибербезопасностью. Деятельность банка соответствует всем регуляторным требованиям», — рассказали в пресс-службе финансовой группы.