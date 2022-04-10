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Крис Рок отказался комментировать пощечину от Уилла Смита, пока ему не заплатят

Семён Гудошников
Сегодня в 15:20

Крис Рок заявил, что не будет комментировать пощечину от Уилла Смита на «Оскаре», пока ему не заплатят. Об этом пишет TMZ.

Рок сделал свое заявление на выступлении в казино Fantasy Springs Resort Casino в пятницу. Комик начал проводить стендап-шоу вскоре после скандала на «Оскаре». Как отмечают СМИ, сейчас зрители встречают его особенно бурными аплодисментами. В казино он выступал перед 3700 зрителями, все билеты были распроданы заранее.

Вот полная цитата Рока: «Я в порядке, у меня есть целое шоу, и я не буду говорить об этом [инциденте], пока мне не заплатят. Жизнь прекрасна. Ко мне вернулся слух». TMZ предполагает, что Рок имел ввиду компенсацию по гражданскому иску к Смиту или просто пошутил.

Смит ударил Криса Рока на церемонии вручения «Оскара» 28 марта. Комик пошутил над прической жены актера, которая страдает от патологического облысения — алопеции. Позже Смит принес извинения и заявил, что его поведение было «неприемлемым и не находящим оправдания». «Мне стыдно, и мои действия не демонстрировали то, каким человеком я хочу быть», — добавил он.

Американская киноакадемия запретила Смиту посещать церемонию «Оскар» и любые другие ее мероприятия на 10 лет. Актер вышел из состава академии.

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