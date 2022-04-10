Крис Рок отказался комментировать пощечину от Уилла Смита, пока ему не заплатят

Крис Рок заявил, что не будет комментировать пощечину от Уилла Смита на «Оскаре», пока ему не заплатят. Об этом пишет TMZ.

Рок сделал свое заявление на выступлении в казино Fantasy Springs Resort Casino в пятницу. Комик начал проводить стендап-шоу вскоре после скандала на «Оскаре». Как отмечают СМИ, сейчас зрители встречают его особенно бурными аплодисментами. В казино он выступал перед 3700 зрителями, все билеты были распроданы заранее.

Вот полная цитата Рока: «Я в порядке, у меня есть целое шоу, и я не буду говорить об этом [инциденте], пока мне не заплатят. Жизнь прекрасна. Ко мне вернулся слух». TMZ предполагает, что Рок имел ввиду компенсацию по гражданскому иску к Смиту или просто пошутил.

Смит ударил Криса Рока на церемонии вручения «Оскара» 28 марта. Комик пошутил над прической жены актера, которая страдает от патологического облысения — алопеции. Позже Смит принес извинения и заявил, что его поведение было «неприемлемым и не находящим оправдания». «Мне стыдно, и мои действия не демонстрировали то, каким человеком я хочу быть», — добавил он.

Американская киноакадемия запретила Смиту посещать церемонию «Оскар» и любые другие ее мероприятия на 10 лет. Актер вышел из состава академии.