перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Сбербанк» снизил ставки по вкладам и кредитам 13:29
Украина объявила о полном прекращении торговли с Россией 12:59
Сын Джона Леннона публично исполнил «Imagine». Он обещал сделать это только во время конца света 12:49
За сутки в России выявили чуть больше 13 тыс. случаев коронавируса 11:59
Olga1205/Pixabay
Власти России выделят 387 млн рублей на производство препарата «Мир-19» от коронавируса 10:59
«ВКонтакте» выпустил сервис по переносу видео из YouTube 8:58
ООН: около 11,4 млн украинцев покинули свои дома Вчера в 20:58
Кота Степана из Украины номинировали на премию в Каннах Вчера в 19:44
Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским Вчера в 18:35
Угроза блокировки YouTube в России, Lush закроет треть магазинов и другие новости дня
Вчера в 18:23 дайджест
Lush закроет треть магазинов в России и уволит почти половину сотрудников Вчера в 16:51
Франция оставит у себя две картины из коллекции братьев Морозовых Вчера в 15:57
Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Холод» Вчера в 15:56
Датский Saxo Bank прекратит работать с россиянами с 6 июня Вчера в 15:51
В Калужской области пожилого художника оштрафовали за граффити с подписью «Остановиться» Вчера в 14:56
Google объяснил блокировку ютьюб-канала «Дума-ТВ» Вчера в 14:32
Комиссия Госдумы изучит возможность ограничения заработка Google Вчера в 14:27
Италия выступила за включение Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Вчера в 13:43
Из соцсетей Олимпийского комитета России
«Матч ТВ»: призеры Олимпиады в Пекине получат деньги, а не иномарки Вчера в 12:44
StockSnap/YouTube
«YouTube себе приговор подписал»: реакция чиновников на блокировку канала «Дума-ТВ» Вчера в 12:27
Отключить рекламу

«Сбербанк» снизил ставки по вкладам и кредитам

Семён Гудошников
Сегодня в 13:29

С 10 апреля «Сбербанк» снизил максимальную ставку по рублевым вкладам с 19% до 16%. Об этом сообщает «Коммерсант».

Кроме того, банк опустил на 2 процентных пункта ставку по потребительским кредитам — с 21,9% до 19,9%. На небольшие займы для клиентов сервиса «Деньги до зарплаты» ставка также снижена.

«Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам», — сказал директор дивизиона «Занять и сберегать» «Сбербанка» Сергей Широков.

8 апреля Центробанк решил снизить ключевую ставку с 20% до 17%. Регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, но при этом они перестали нарастать, «в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
классика
Мультконцерт Союзмультфильм «Попурри»
Только 9 и 10 апреля скидка 15% по промокоду MULT на концерт 16 апреля
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Сбербанк России
Коммерсант
Люди
Сергей Широков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить