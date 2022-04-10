«Сбербанк» снизил ставки по вкладам и кредитам

С 10 апреля «Сбербанк» снизил максимальную ставку по рублевым вкладам с 19% до 16%. Об этом сообщает «Коммерсант».

Кроме того, банк опустил на 2 процентных пункта ставку по потребительским кредитам — с 21,9% до 19,9%. На небольшие займы для клиентов сервиса «Деньги до зарплаты» ставка также снижена.

«Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам», — сказал директор дивизиона «Занять и сберегать» «Сбербанка» Сергей Широков.

8 апреля Центробанк решил снизить ключевую ставку с 20% до 17%. Регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, но при этом они перестали нарастать, «в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала».