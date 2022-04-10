Власти России выделят 387 млн рублей на производство препарата «Мир-19» от коронавируса

Правительство России выделит 387 млн рублей на производство препарата «Мир-19» от коронавируса, который зарегистрировали в декабре прошлого года. Это следует из распоряжения, подписанного главой кабмина Михаилом Мишустиным.

Выделенные деньги получит государственный научный центр и разработчик лекарства «Институт иммунологии». Их потратят на модернизацию и приобретение необходимого оборудования.

«Технологическое обновление позволит выпускать новые противовирусные препараты. Это особенно важно в условиях угрозы появления новых штаммов коронавируса», — говорится в сообщении на сайте правительства.

«Мир» расшифровывается как малая интерферирующая РНК. Препарат будут выпускать в форме сухого вещества в Красном Селе в Петербурге. В правительстве заявили, что он эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, в том числе «Дельты» и «Омикрона».

5 апреля Минздрав зарегистрировал новый препарат «Ковипир» для лечения легкого и среднего течения ковида у взрослых. На следующий день производитель лекарства «Фармасинтез» сообщил, что «Ковипир» могут ввести в гражданский оборот уже в мае.