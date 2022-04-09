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Кота Степана из Украины номинировали на премию в Каннах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:44

Знаменитого кота Степана из Харькова номинировали на премию World Influencers and Bloggers Awards 2022, которая пройдет в Каннах. Об этом сообщила хозяйка питомца в своем инстаграме*.

Церемония награждение пройдет с с 18 по 19 мая. Деньги, вырученные с билетов на мероприятие, отправят на благотворительность, а также будет организован сбор средств для пострадавших на Украине.

© Из соцсетей хозяйки кота Степана

Кот Степан прославился в сети своими миниатюрами, в которых он грустно сидит с бокалом вина или коктейлем под шансон. В марте, когда уже шла российская «спецоперация» на Украине, Степан не появлялся в соцсетях две недели, и его поклонники стали переживать, но вскоре стало известно, что он и его хозяйка в безопасности — они переехали во Францию.

В марте кот Степан помог собрать более 10 тыс. долларов на помощь украинским зоозащитным организациям.


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