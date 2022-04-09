Кота Степана из Украины номинировали на премию в Каннах

Знаменитого кота Степана из Харькова номинировали на премию World Influencers and Bloggers Awards 2022, которая пройдет в Каннах. Об этом сообщила хозяйка питомца в своем инстаграме*.

Церемония награждение пройдет с с 18 по 19 мая. Деньги, вырученные с билетов на мероприятие, отправят на благотворительность, а также будет организован сбор средств для пострадавших на Украине.