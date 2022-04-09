В Московской консерватории пройдет мультконцерт «Попурри»

16 апреля в 15.00 в Московской консерватории имени Чайковского состоится мультконцерт «Попурри». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В программе концерта прозвучат фрагменты из музыки к мультфильмам «Чебурашка», «Бременские музыканты, «Ну, погоди!», «Летучий корабль», «В порту», «Катерок», «Щелкунчик», «Пес в сапогах», «Каникулы Бонифация» и «Как Львенок и Черепаха пели песню».

Мелодии, написанные композиторами Максимом Дунаевским, Геннадием Гладковым и Владимиром Шаинским, исполнит симфонический оркестр «Русская филармония». Песни споют солисты группы «Республика» и детский хор «Великан», а в качестве дирижера выступит Сергей Тарарин.

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