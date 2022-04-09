Discovery завершила поглощение WarnerMedia

8 апреля конгломерат AT & T, в который входит холдинг WarnerMedia, и компания Discovery Inc. завершили слияние. Об этом сообщает Variety.

Теперь кинокомпания носит название Warner Bros. Discovery, а слоганом объединенного медиа стала фраза «То, из чего сделаны мечты» («The stuff that dreams are made of»).

Новую компанию возглавил бывший CEO Discovery 62-летний Дэвид Заслав. По его словам, Warner Bros. Discovery не станет соревноваться со стриминговыми гигантами в рекордных вложениях, а будет осторожно запускать новые проекты.

Аналитики оценивают общую выручку Warner Bros. Discovery в 50 млрд долларов. Такие цифры делают ее одной из крупнейших медиакомпаний в истории.

«Сегодняшнее объявление знаменует собой захватывающую веху не только для Warner Bros. Discovery, но и для наших акционеров, наших дистрибьюторов, наших рекламодателей, наших творческих партнеров и, самое главное, потребителей во всем мире», — отметил Заслав.

WarnerMedia владеет HBO, HBO Max, CNN, Warner Bros, DC Films, New Line Cinema, TBS, TNT, TruTV, Cartoon Network/Adult Swim, Turner Sports, Rooster Teeth, а также является совладельцем CW Network вместе с Paramount.

Под управлением Discovery находятся Discovery Plus, Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery, Travel Channel, Turbo/Velocity, Animal Planet, Science Channel и OWN (Oprah Winfrey Network).

О слиянии WarnerMedia и Discovery впервые стало известно 17 мая 2021 года. Тогда компании объявили о планах предоставить больше возможностей для независимых авторов, развить инновационные видеоформаты и увеличить инвестирования в высококачественный семейный, научно-популярный контент.