перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили 13 573 новых случая коронавируса 11:26
YouTube заблокировал канал парламента «Дума-ТВ» 10:49
Discovery завершила поглощение WarnerMedia 10:10
Christin Hume/Unsplash
ФНС разъяснила порядок приостановления проверок для IT-компаний 9:30
«Нашествие» вновь перенесли на следующий год 8:56
В российский прокат вновь выйдет фильм «Хиросима, моя любовь» 2:40
На журналиста Евгения Левковича составили протокол о дискредитации вооруженных сил России 2:18
Участницы Pussy Riot срезали браслеты слежения. Алехиной грозит реальный срок, Штейн покинула Россию 1:49
nerdist/Twitter
Первый комикс про Капитана Америку продали на аукционе за 3,1 млн долларов 1:07
Mitsubishi Motors остановила производство на заводе в Калуге 0:13
Первый полностью коммерческий рейс отправился на МКС на корабле Crew Dragon Вчера в 23:19
Уиллу Смиту запретили посещать «Оскар» и другие мероприятия Американской киноакадемии на 10 лет Вчера в 22:39
Минюст закрыл российские представительства Human Rights Watch и Amnesty International Вчера в 22:24
ЕС заморозил активы ВТБ и ввел санкции против Олега Дерипаски Вчера в 22:00
The Late Show with Stephen Colbert/YouTube
Вупи Голдберг сыграет Женщину-птицу в экранизации романа Нила Геймана «Сыновья Ананси» Вчера в 21:23
Минюст внес рэпера Face и адвоката Марка Фейгина в список СМИ-иноагентов Вчера в 21:21
Россияне стали лидерами по числу иностранных туристов в Узбекистане Вчера в 21:05
Фукунага приехал на Украину, Хованский снова в интернете и другие новости дня
Вчера в 20:30 дайджест
Shayna Douglas/Unsplash
Продажи электронных книг о Гарри Поттере выросли на «ЛитРес» в 48 раз за два дня Вчера в 19:19
Роспотребнадзор изымет продукцию Kinder из‑за найденной в ней сальмонеллы Вчера в 18:56
Отключить рекламу

Discovery завершила поглощение WarnerMedia

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:10

8 апреля конгломерат AT & T, в который входит холдинг WarnerMedia, и компания Discovery Inc. завершили слияние. Об этом сообщает Variety.

Теперь кинокомпания носит название Warner Bros. Discovery, а слоганом объединенного медиа стала фраза «То, из чего сделаны мечты» («The stuff that dreams are made of»).

Новую компанию возглавил бывший CEO Discovery 62-летний Дэвид Заслав. По его словам, Warner Bros. Discovery не станет соревноваться со стриминговыми гигантами в рекордных вложениях, а будет осторожно запускать новые проекты.

Аналитики оценивают общую выручку Warner Bros. Discovery в 50 млрд долларов. Такие цифры делают ее одной из крупнейших медиакомпаний в истории.

«Сегодняшнее объявление знаменует собой захватывающую веху не только для Warner Bros. Discovery, но и для наших акционеров, наших дистрибьюторов, наших рекламодателей, наших творческих партнеров и, самое главное, потребителей во всем мире», — отметил Заслав.

WarnerMedia владеет HBO, HBO Max, CNN, Warner Bros, DC Films, New Line Cinema, TBS, TNT, TruTV, Cartoon Network/Adult Swim, Turner Sports, Rooster Teeth, а также является совладельцем CW Network вместе с Paramount.

Под управлением Discovery находятся Discovery Plus, Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery, Travel Channel, Turbo/Velocity, Animal Planet, Science Channel и OWN (Oprah Winfrey Network).

О слиянии WarnerMedia и Discovery впервые стало известно 17 мая 2021 года. Тогда компании объявили о планах предоставить больше возможностей для независимых авторов, развить инновационные видеоформаты и увеличить инвестирования в высококачественный семейный, научно-популярный контент.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
классика
Мультконцерт Союзмультфильм «Попурри»
Только 9 и 10 апреля скидка 15% по промокоду MULT на концерт 16 апреля
премьеры
Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена
Константин Хабенский в роли легендарного барона
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Дэвид Заслав
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить