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ФНС разъяснила порядок приостановления проверок для IT-компаний

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:30

Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила порядок приостановления проверок для IT-компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры.

Проверки будут приостановлены на три года, до 3 марта 2025 года включительно. В ФНС объяснили, что если налоговая начала проверку в компаниях до публикации разъяснения, то она вправе довести ее до конца.

Также если региональное управление ФНС планирует проверить компанию, то для этого необходимо отправить запрос в межрегиональный ФНС. Там тщательно изучат обоснованность такого решения.

Кроме того, в Минцифрах заявили о планах запустить горячую линию по вопросам необоснованности проверок IT-компаний.

Впервые льготы для программистов и IT-компаний предложил премьер-министр Михаил Мишустин 2 марта 2022 года. Тогда же Владимир Путин подписал указ о поддержке ускоренного развития российской IT-отрасли.

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