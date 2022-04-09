В российский прокат вновь выйдет фильм «Хиросима, моя любовь»

Фильм Алена Рене «Хиросима, моя любовь» выйдет повторно в российский прокат. Картину, снятую в 1958 году, можно будет посмотреть в кинотеатрах со 2 июня. Об этом сообщил «Кинопоиск».

На экраны картину выпустит кинопрокатная компания Russian World Vision. Первая игровая лента Алена Рене рассказывает об истории любви французской актрисы и японского архитектора в послевоенной Хиросиме.

Главные роли в фильме сыграли Эмманюэль Рива и Эидзи Окада. Сценарий ленты написала французская писательница Маргерит Дюрас. Критики называли картину новаторской с точки зрения киноязыка.

«Хиросима, моя любовь» участвовала в программе Каннского кинофестиваля. Работа Рене была отмечена призом ФИПРЕССИ. Также фильм выиграл одну из премий BAFTA и был номинирован на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.