Минюст внес рэпера Face и адвоката Марка Фейгина в список СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов рэпера Face* (настоящее имя Иван Дремин*). Помимо него в список попали адвокат, писатель и три журналистки.

Также туда добавили правозащитника Марка Фейгина*, писателя Андрея Филимонова*, преподавателя ВШЭ в Петербурге Дмитрия Дубровского*, журналисток Екатерину Маяковскую* («Idel.Реалии»*) и Ирину Борухович* («Новая газета»).

Причину, по которой их внесли в реестр, ведомство не уточнило.

* Иван Дремин (Face), Марк Фейгин, Андрей Филимонов, Дмитрий Дубровский, Екатерина Маяковская, «Idel.Реалии», Ирина Борухович признаны Минюстом СМИ, выполняющими функцию иностранного агента.